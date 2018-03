Le due romane cercano la risalita

Siamo alle ultime chiamate della stagione per il basket romano. Virtus e Leonis annaspano nelle retrovie della classifica, rimangono poche possibilità per salvare l’annata di entrambe. Domani al Palazzetto è ancora di scena la Virtus (ore 18) contro la Moncada Agrigento mentre la Leonis affronta la FCL Contract a Legnano.

La squadra di Piero Bucchi cerca la riscossa. Il coach della Virtus ha debuttato domenica scorso contro Cagliari e la gara, che Roma ha perso al supplementare (Thomas ha fallito l’ultimo tiro con una scelta scellerata), gli è servita per capire. La Virtus, che cerca un tiratore - Thomas è in odore di taglio - anche oggi sarà contestata dai tifosi come durante la sfida con Cagliari.

L’Eurobasket a Legnano affronta la squadra terza in classifica (con Tortona e Biella). Gli uomini di Turchetto devono riscattare la brutta figura di domenica scorsa quando a Treviglio di fatto si sono dimenticati di giocare. Legnano, con la coppia Usa, la guardia Raivio e il centro Mosley, è team aggressivo.

«Noi dovremo cominciare subito con forza - spiega il coach della Leonis - l’esatto contrario di ciò che è accaduto una settimana fa».