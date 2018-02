Olimpiadi invernali, grande Michela Moioli: oro nello snowboard cross

Sesta medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Michela Moioli ha vinto l'oro nella gara femminile di snowboard cross. L'atleta di Alzano Lombardo, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo nelle qualificazioni, ha superato senza problemi i quarti di finale e la semifinale, vincendo abbondantemente per distacco. In finale, dopo una partenza complicata, la campionessa bergamasca ha preso il comando nella seconda parte della gara tagliando il traguardo per prima.

Argento alla francese Julia Pereira de Sousa Mabileau, bronzo alla ceca Eva Samkova.

Per l'Italia si tratta della seconda medaglia d'oro in questa edizione dei Giochi dopo quello di Arianna Fontana nei 500 metri di short track. Moioli, che in carriera vanta due bronzi ai Mondiali di Kreischberg nel 2015 e Sierra Nevada nel 2017, in questa stagione ha conquistato 4 vittorie in Coppa del Mondo, a Montafon, Cervinia e due a Feldberg. Moioli, visibilmente commossa sul podio, è stata premiata dal presidente della Fisi Flavio Roda.

La snowboarder classe '95, già finalista quattro anni fa alle Olimpiadi di Sochi, si era infortunata in seguito a una caduta mentre era in lotta per il terzo posto proprio nell'atto conclusivo, procurandosi la rottura del legamento crociato del ginocchio. Infortunio dal quale l'atleta 22enne dell'Esercito si è ripresa maturando nel corso di questi quattro anni e arrivando a vincere la coppa del mondo di snowboard cross nel 2015/16, a cui si aggiunge un secondo posto nella stagione successiva. Moioli ha mosso i suoi primi passi sulla neve a Foppolo ed è passata alla tavola su spinta dei propri genitori. La madre ha una azienda di parquet, il papà lavora nella comunità montana. Bergamasca come Sofia Goggia, i suoi idoli sono lo snowboarder statunitense Nate Holland e lo sciatore azzurro Christof Innerhofer.

"Non ho parole. È il giorno più bello della mia vita, davvero". Sono queste le prime sensazioni di Michela Moioli, campionessa olimpica nello snowboard cross, ancora incredula per quanto accaduto. "Voglio solo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questo lungo viaggio dalle scorse Olimpiadi - ha proseguito la bergamasca - Ringrazio la mia famiglia, la mia squadra, i miei amici". Sugli spalti del Phoenix Snow Park era presente anche la famiglia della campionessa di Alzano Lombardo. "Erano felici, hanno pianto come me - ha aggiunto - E' un sogno che avevo fin da quando ero piccola. Se è un sogno non svegliatemi. Le sensazioni provate una volta tagliato il traguardo? Non lo so, ho iniziato a piangere e ho pensato 'oh mio Dio, ce l'ho fatta'. Lo stress è sparito, questo è il mio momento, sono così felice, orgogliosa del mio lavoro e non vedo l'ora di godermela".