Carolina Kostner scrive la storia, salendo ancora una volta sul podio dei Campionati Europei di pattinaggio di figura. L'azzurra ha vinto il bronzo a Mosca, conquistando la sua undicesima medaglia nella rassegna continentale, che le vale il record di piazzamenti tra le prime tre nella manifestazione, affiancando l'altra primatista, Irina Rodnina. La Kostner ha totalizzato 125.95 nel libero, totalizzando complessivamente il punteggio di 204.24.

Carolina #Kostner: elegante, graziosa e bellissima! ❤



Il suo programma agli Europei è emozionante, e l'azzurra è certa del podio!

Sulla prova della Kostner pesano una caduta e alcuni errori che non le hanno impedito, in ogni caso, di salire sul podio. Nonostante una caduta sul triplo lutz in avvio e le mani a terra sul doppio axel, la Kostner è riuscita a superare e tenere a distanza la Sotskova, quarta, collezionando un punteggio di 125.95 nel programma libero per un totale di 204.25. L'oro è andato alla russa Alina Zagitova, con 238.24, davanti alla connazionale Evgenia Medveda (232.86). E ora lo sguardo è rivolto ai Giochi Olimpici di PyeongChang.