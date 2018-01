La Lazio vuole blindare Luis Alberto

Una volta risolto il rinnovo di De Vrij, la Lazio blinderà Luis Alberto, autentica sorpresa della stagione. Lo spagnolo è esploso definitivamente e adesso sogna anche il Mondiale in Russia. Il suo agente, Alvaro Torres, intervenuto attraverso i microfoni del sito gianlucadimarzio.com, ha fatto il punto della situazione: "Luis è un giocatore top e sta facendo una stagione magnifica. Quanto vale? Vale quello che il mercato ritiene che valga ma soprattutto quello che chiede Lotito. Luis non pensa al mercato, né al suo prezzo. Sta bene alla Lazio dove è felicissimo e spera di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato insieme ai suoi compagni: entrare in Champions e provare a vincere l’Europa League. E’ un ragazzo ambizioso. Si sente finalmente importante e chissà, magari rimarrà alla Lazio ancora per tanti anni! E’ possibile che molto presto ci incontreremo con il club per analizzare un rinnovo di contratto. Il club è contento di lui e lui del club”. Poi sul Mondiale: "E’ da tantissimo tempo che insegue il sogno della Nazionale e finalmente, quest’anno, ce l’ha fatta, debuttando. Il suo obiettivo è andare al Mondiale e ora come ora sta giocando a un livello impressionante, è un giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione perché è decisivo, influente, arriva con facilità davanti alla porta, ha una grande visione di gioco e assiste facilmente i compagni. Secondo me ha tutto per stare in Nazionale e confidiamo moltissimo che vada al Mondiale”.