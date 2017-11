Roma-Lazio, il derby riempie lo stadio e ferma la città

Il primo con la Var e senza Totti in campo. Mai così importante per la classifica a questo punto della stagione, con i 55 punti sommati che hanno fatto tornare Roma la Capitale del calcio. La città si ferma alle ore 18: c’è un derby storico da vivere, comunque vada a finire. Sarà proprio il pallone «centrato» oggi all’Olimpico il primo a rotolare in serie A dopo la disfatta Mondiale. E, almeno sulla carta, non c’è modo migliore per ripartire. Gli ingredienti per una grande sfida ci sono tutti: due squadre che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI