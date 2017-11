Nainggolan torna ma il derby è lontano

Nainggolan non perde tempo. Il centrocampista, infortunatosi giovedì durante un allenamento con il Belgio, è rientrato questa mattina a Roma e ha già iniziato le cure a Trigoria per smaltire la piccola lesione all'inguine destro rimediata con i Diavoli Rossi. I controlli hanno confermato quanto evidenziato dai primi esami fatti in nazionale: nei prossimi giorni il giocatore, che in mattinata ha pubblicato una story su Instagram nella quale è apparso sdraiato sul lettino intento a farsi curare dallo staff medico giallorosso, proseguirà con il percorso di recupero. L’obiettivo, fanno sapere da Trigoria, è quello di provare a rimetterlo in piedi per la sfida con la Lazio ma solo i nuovi controlli che Nainggolan svolgerà giovedì prossimo potranno dare una risposta definitiva su un suo eventuale recupero in chiave derby.

Intanto la squadra continua ad allenarsi al Bernardini: quella di oggi è stata l’ultima seduta della settimana, Di Francesco ha infatti concesso la domenica libera ai giocatori che torneranno ad allenarsi lunedì. Ancora assenti i nazionali, gli altri hanno disputato un'amichevole contro la Primavera di Alberto De Rossi, finita 8-1 a favore della prima squadra. In grande spolvero Dzeko, autore di una tripletta. A segno anche Pellegrini, Gerson, Gonalons, Keba e Riccardi. Ha preso parte al test Emerson Palmieri mentre non erano presenti Bruno Peres e Schick che hanno continuato a svolgere lavoro individuale.