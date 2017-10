In Europa spazio alla Lazio 2: Immobile a riposo

La Lazio si è ritrovata questa mattina per preparare la gara interna con il Nizza, appuntamento fondamentale per chiudere in fretta il discorso qualificazione in Europa League. Inzaghi per l’occasione darà vita ad un turnover ragionato, cambierà diversi big e li risparmierà in vista dell’Udinese. Preoccupano le condizioni di Ciro Immobile, alle prese con un forte affaticamento al quadricipite, rischia di rimanere out sia giovedì sera che domenica. Con i francesi resteranno a riposo De Vrij, uno tra Bastos e Radu, Lulic, Luis Alberto e Marusic. Giocheranno invece Luiz Felipe, Patric, Lukaku, Murgia, Nani e Caicedo. Il tecnico di Piacenza confermerà il classico 3-5-2 e intanto dall’infermeria ha recuperato Basta e Palombi, convocabili per la prossima di campionato. Wallace e Felipe Anderson invece torneranno per il derby del 18 novembre. Stesso discorso per Di Gennaro, che si è fermato per una lesione di primo grado all’adduttore.