Hamilton vince il Gp Usa, Vettel secondo

Lewis Hamilton vince il Gp degli Stati Uniti di Formula 1 e consolida il suo primato in classifica. La Ferrari di Sebastian Vettel è arrivata seconda e ora il distacco tra i due è di 66 punti. Terzo è giunto Raikkonen sull'altra Rossa dopo la penalità subìta da Verstappen . E con la gara di oggi arriva per la Mercedes il primo trofeo: si aggiudica il titolo di campione del mondo costruttori quando in gioco ci sono ancora tre gare.