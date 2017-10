Lazio, tanti dubbi per Inzaghi

Poco più di 48 ore alla sfida contro la Juventus in programma allo Stadium, ma Simone inzaghi ha ancora diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Lulic e Bastos sembrano aver recuperato, ora l'attenzione si sposta sulla corsia di destra dove Patric e Marusic hanno marcato visita; qualora non dovessero recuperare, sarebbe Murgia il prescelto per coprire la fascia, con Nani pronto a subentrare a partita in corso