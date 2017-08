Lazio, Keita venduto al Monaco: 30 milioni più 5 di bonus

È fatta per il trasferimento di Keita Baldé Diao dalla Lazio al Monaco. La trattativa si è chiusa nella notte per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il senegalese si trova da oggi pomeriggio a Montecarlo per le visite mediche di rito, in Francia guadagnerà 3,5 milioni di euro netti a stagione. Da domani scatterà la caccia al sostituto.