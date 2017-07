Incredibile Federica Pellegrini: nei 200 stile il settimo oro mondiale

Impresa di Federica Pellegrini ai Mondiali di nuoto di Budapest. La campionessa azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 stile libero, confermandosi sul podio iridato per la settima volta. Alle spalle della fuoriclasse veronese che ha fatto la solita grande rimonta nella vasca conclusiva, la statunitense Katie Ledecky (argento), in 1'55"18, e la australiana Emma McKeon (anche lei argento, ex aequo), con lo stesso tempo.

MEDAGLIA D'ORO! MEDAGLIA D'ORO!



Federica Pellegrini vince i 200 stile ai Mondiali di Budapest

FEDE SEI DIVINA #FinaBudapest2017 pic.twitter.com/JydRWZuVUt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 26 luglio 2017

"Adesso posso dire di essere in pace. Volevo una medaglia importante dopo quello che è successo l'anno scorso, ma non pensavoall'oro. Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso", ha detto Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro mondiale nei 200 sl a Lipsia.

Italia show ai mondiali di nuoto a Budapest. Gabriele Detti vince l'oro negli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri si piazza terzo. Secondo posto per il polacco Wojciech Wojdak.