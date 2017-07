I laziali accolgono la Roma a New York

Il derby non finisce mai e stavolta trasloca a New York. Arriva la Roma a giocare una partita contro il Tottenham ed ecco la risposta del Lazio club della città. Su un ponticello di Central Park ecco apparire la scritta che De Rossi e compagni non si aspettano: “Meglio finire al gelo, che bruciare vedendoci alzarla al cielo". Stavolta la risposta è ironica e non si presta a nessun tipo di interpretazione macabra come accaduto con i manichini. L'ultima presa in giro dei giallorossi che ricordavano ai cugini i tanti punti di distacco in campionato e il gelo a -17, meritava uno striscione eclatante e i laziali americani hanno scelto un luogo così importante come il principale parco di Manhattan per ricordare il 26 maggio 2013, giorno della vittoria in coppa Italia.