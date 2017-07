Settebello. cambi nella nazionale di pallanuoto per sospetto morbillo

L'intera squadra della nazionale di pallanuoto azzurra in vista dei Mondiali di Budapest "per il monitoraggio del quadro clinico e ulteriori valutazioni diagnostiche, è stata sottoposta ad accertamenti sierologici per l’esclusione di malattie virali", come spiega la Federnuoto, a seguito del ricovero dell’atleta Valentino Gallo all'ospedale di Siracusa da una settimana nel reparto di immunologia, per il quale non è stato però ancora accertato che si tratti di morbillo.

A conclusione degli esami gli atleti Marco Del Lungo, l’unico a quanto si apprende a cui è stato diagnosticato il morbillo fino ad ora, e che tra l’altro era stato vaccinato da bambino come Alessandro Velotto, sono stati sostituiti in via precauzionale da Stefano Tempesti - che rientra in azzurro - e da Cristiano Mirarchi. Sia Del Lungo che Velotto ad ogni modo non hanno avuto nessuna manifestazione di febbre o altro. L'intero "Settebello" è stato sottoposto ad accertamenti per escludere la possibilità che ci sia un portatore a Budapest.