Juve nella storia, sesto scudetto di fila. E ora Allegri sogna il Triplete

La Juventus è campione d'Italia 2016-17. Con la vittoria di oggi sul Crotone per 3-0 firmata da Mandzukic, Dybala e Alex Sandro, i bianconeri salgono a quota 88 punti e, a una giornata dalla fine, diventano irrangiungibili sia per la Roma (84) che per il Napoli (83).

Sesto scudetto consecutivo della Juventus, il terzo con Massimiliano Allegri in panchina. La squadra bianconera dopo il successo contro il Crotone festeggia un nuovo primato: mai nessuna squadra in Serie A era infatti riuscita ad aggiudicarsi il titolo per 6 anni consecutivi. Il 33esimo scudetto arriva a distanza di 112 anni dalla prima affermazione nella massima serie conquistata nella lontana stagione 1904-1905.

Tornando al primato di 6 campionati vinti consecutivi, nessuno nei quattro più grandi campionati d'Europa (Liga, Bundesliga, Premier League e serie A), ha mai fatto meglio. In assoluto, il record di successi spetta alla Dinamo Kiev che dal 1993 al 2001 ha trionfato per 9 volte in Ucraina, a quota 7 titoli c'è l'Oympiakos in Grecia (1996-2003, lo stesso fece tra il 1953 e il 1959), 6 titoli anche per lo Spartak Mosca, sempre primo in Russia dal 1996 al 2001. Sette titoli anche per l'Olympique Lione che ha dominato ininterrottamente in Ligue1 dal 2001 al 2008.