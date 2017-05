Battuto Murray, impresa di Fognini agli Internazionali. La dedica per Flavia: "Manca poco..."

"Sono contento, finalmente sono riuscito a esprimermi come volevo qui a Roma, è una doppia soddisfazione". Fabio Fognini ha commentato così il successo ottenuto contro il numero uno del mondo Andy Murray nel secondo turno degli Internazionali d'Italia. "Anche se lui non era nel suo miglior momento devi sempre vincere, anche quando ero sopra 5-1 sapevo che era lunga - ha aggiunto il tennista ligure - Ho giocato due buoni game, la smorzata è stata l'arma in più".

Quella di Fognini sulla terra rossa del Foro Italico è un'impresa. Il tennista azzurro ha battuto al secondo turno il numero uno del mondo Andy Murray in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 35' di gioco. Agli ottavi il giocatore ligure affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Troicki. Una partita perfetta quella del ligure che ha dominato lo scozzese, campione in carica del torneo, fin dalla prime battute del match. Fognini ha festeggiato scrivendo sulla telecamera. "Ciao Nina. Manca poco poco...", un pensiero alla moglie Flavia Pennetta che a giorni lo renderà padre.

Finisce invece al secondo turno l'avventura di Maria Sharapova agli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista russa, entrata in tabellone grazie ad una Wild card dopo il rientro alle gare al termine della squalifica per doping si è infortunata ad una coscia nel corso del terzo set del match contro la croata Mirjana Lucic-Baroni sul punteggio di 4-6, 6-3, 2-1 in suo favore. Si chiude così nel peggiore dei modi una giornata da incubo per "Masha" che oggi ha avuto anche la notizia del mancato invito al Roland Garros.

La giornata di ieri si era aperta con l'esordio romano di Novak Djokovic. Messo alle spalle il torneo di Madrid che lo ha visto soccombere con Nadal, il serbo ha avuto la meglio del britannico di origine slovena Bedene in due set. Oggi esordio romano anche per Nadal a caccia del suo ottavo successo a Roma contro il connazionale Almagro.