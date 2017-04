Lazio, bagno di folla a Formello con vista sul derby

Bagno di folla a Formello, quasi mille sostenitori biancocelesti hanno sfidato la pioggia per caricare la squadra in vista del derby: "Da luglio ad oggi insieme più che mai...ora vinciamo...CN12". Cancelli aperti dalle 11.30, la banda Inzaghi si è ritrovata al campo Mirko Fersini per le prime mosse anti-Roma. Contro i giallorossi la Lazio potrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2, al momento resistono gli unici due ballottaggi di formazione: in difesa tra Bastos e Radu e in attacco tra Keita e Basta (Felipe Anderson giocherà a prescindere dalla posizione in campo). Domani la squadra si allenerà ancora alle 12 per abituarsi all'orario della partita in programma domenica (alle 12.30).