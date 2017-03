Totti saluta la Roma: adesso "tifa" Spalletti ma minaccia l'addio

Almeno in questa occasione non ci sarà alcuno scontro. Ma le posizioni continuano a rimanere in bilico. Sono bastati il caos e le incomprensioni dello scorso finale di stagione con tecnico e società per convincere Francesco Totti a percorrere in maniera apparentemente più serena quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione calcistica in giallorosso.

Lasciando da parte idee ed opinioni, il capitano romanista ha preferito per il momento allontanare la fretta nelle decisioni del suo futuro, svelando soltanto le possibilità e i desideri legati al prosieguio della sua carriera in un'intervista rilasciata a Maurizio Costanzo in onda domani sera su Canale 5. Tante domande e qualche anticipazione, alcune riferite ai rapporti conflittuali con Luciano Spalletti dall'inizio del suo secondo corso romanista, un anno e mezzo di convivenza forzata in cui però Francesco...

