De Vrij saluta la Lazio: a giugno asta internazionale

Il rinnovo è lontano, Stefan De Vrij a giugno potrebbe lasciare la Lazio. Il destino sembra già scritto, grandi club europei hanno sondato il terreno, il presidente Lotito difficilmente riuscirà a trattenerlo. La società lo valuta tanto, quasi 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2018 rischia di far abbassare notevolmente il prezzo del cartellino.

Chelsea, Manchester Utd, Tottehnam, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Milan e Inter busseranno presto alla porta, il futuro è in bilico e probabilmente lontano da Roma. Proverà a rinnovare il contratto invece Lucas Biglia, oggi è sbarcato a Roma l’agente Montepaone, nelle prossime ore potrebbe incontrare la dirigenza. Tra le parti ballano sempre 500 mila euro, oltre a diverse squadre interessate (Atletico Madrid, Siviglia, Celta Vigo e Valencia in Spagna; Atlanta United negli Stati Uniti).

Verso Juventus-Lazio: è praticamente out Basta per un fastidioso affaticamento muscolare, non ci sarà Lulic per squalifica, Inzaghi passerà al 4-3-3. A destra spazio a Patric, mentre a sinistra si muoverà Radu, al centro fiducia alla coppia De Vrij-Wallace. A centrocampo le scelte sono scontate: giocheranno Parolo, Biglia e Milinkovic Savic. In attacco sono sicuri del posto Immobile e Felipe Anderso. Il giovane Lombardi invece è in ballottaggio con Luis Alberto: alla fine però dovrebbe spuntarla proprio l’ex Primavera.