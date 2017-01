Il ministro dello Sport: spero che lo stadio della Roma si faccia

«Lo stadio della Roma? Non è un tema che compete al ministero dello Sport, ma sono in contatto continuo con Mauro Baldissoni per capire quali possano essere gli sviluppi sull'argomento. Mi auguro che lo stadio si faccia per la Roma e per i romani». Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Luca Lotti a margine della presentazione del Mondiale di Para Sci Alpino Tarvisio 2017, a Roma.