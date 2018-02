Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il duo trionfa a Sanremo. "Non credevamo di arrivare fino a qui – commenta Ermal Meta". “Il mio pensiero va a tutti i ragazzi che abbiamo incontrato tutti i giorni e ci hanno dato la forza di andare avanti in questi giorni" aggiunge Moro. "Quando ho vinto con Pensa, nel 2007, ho dedicato la vittoria a mio padre - ricorda il cantante - Oggi la dedico a mio figlio". "È un’emozione grande conclude Ermal Meta. Dedico la vittoria alla mia casa discografica la Mescal che ha creduto in me quando non l’ha fatto nessuno".

Lo Stato Sociale per un attimo ci ha sperato. "Era molto evidente a chiunque che Ermal e Fabrizio hanno un testo forte cantato da dio - dichiarano - Comuqnue il secondo posto va bene uguale siamo fenomeni lo stesso". "Mi fa piacere rappresentare le quote rosa su questo podio" dice Annalisa.

Nel corso della conferenza stampa i vincitori parlano anche delle polemiche sulla presunta esclusione del brano. "Ci siamo rattristati - dicono - è normale e ci siamo sentiti feriti. Siamo stati attaccati ingiustamente. Poi ci si parla, ci si guarda negli occhi e si chiarisce tutto. È andato tutto al suo posto. Siamo talmente felici che non c’e spazio per lo polemiche. Noi non abbiamo mai pensato a i pronostici". S"anremo è un palco – spiega Moro importante che fa paura di per se. Quando sali su un palco devi suonare e basta. Ho iniziato a suonare a 16 anni e oggi che ne ho 43 continuo con la stessa grinta".