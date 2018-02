"Cosa ho fatto ieri sera dopo la vittoria? So' annato a dormì. Nun je la facevo più. So' tre notti che nun dormo", Niccolò Moricone in arte Ultimo, ha vinto il Festival di Sanremo nella Categoria Giovani e finalmente raccoglie la gioia più grande dopo tanti anni di difficoltà. "È stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché il mio percorso è partito tanti anni fa, quando avevo 8 anni, al Conservatorio - racconta il cantautore - Ho continuato a studiare piano per 11 anni, poi ho iniziato a frequentare corsi di composizione e ho studiato la batteria". L'Ariston è sicuramente il palco più importante che abbiamo in Italia ed essere riuscito ad arrivare qui in questo momento della mia vita mi dà una forza e una determinazione nell'affrontare le cose importanti. Nella vita non c'è spazio solo per le delusioni e le sconfitte, ma si può anche vincere e regalare una speranza alle persone".