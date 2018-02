Arriva dopo 10 anni un nuovo farmaco contro il cancro al seno

Sbarca in Italia per la prima volta dopo 10 anni un nuovo farmaco per combattere il cancro al seno. Si tratta di una importante innovazione terapeutica per combattere le neoplasie di tipo Hr+/Her2-, che colpiscono le donne nel 60% dei casi di carcinoma mammario metastatico. Il palbociclib (Ibrance*) è ora disponibile anche nel nostro Paese, dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il medicinale è stato presentato ieri a Roma, nel corso di una conferenza stampa. Il farmaco, che agisce inibendo le chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (Cdk 4/6), è il primo della sua classe a essere stato approvato in Italia. Il palbociclib è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (Hr) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (Her2-) in associazione a un inibitore dell’aromatasi; in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. Nelle donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata a un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante (Lhrh).

I NUMERI

In Italia circa 30.000 donne con tumore al seno presentano forme avanzate o metastatiche, caratterizzate dalla diffusione della malattia ad altre zone del corpo. Solo il 5-10% dei 50.000 nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, ma circa il 30% delle pazienti con diagnosi iniziale di tumore al seno in stadio precoce potrà sviluppare un tumore al seno metastatico nella sua vita.