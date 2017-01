Un seno nuovo in trenta minuti, ecco la smart mastoplastica

Ci vorrà più tempo per entrare in un negozio di pelletteria e scegliere una borsa che per rifarsi un seno nuovo di zecca. E vuoi mettere? Un seno nuovo, quando non è necessità legata a problemi di salute, equivale ad un piccolo lusso estetico che, comunque la si pensi, non passerà di moda. Il "lancio" viene dato in termini secchi: sarà possibile avere un seno nuovo in trenta minuti. Come andare a prendere un caffé, lo stesso tempo di una messa in piega veloce. Più o meno. È la promessa della smart mastoplastica, una tecnica indicata per alcune pazienti e che nei centri nei quali è praticata ha visto crescere del 60% gli interventi in due anni. Lo hanno segnalato Raffaele Rauso e Pierfrancesco Bove del surgery network Chirurgiadellabellezza. "Questa procedura per inserire le protesi comporta un recupero rapido e dal dolore molto limitato", spiegano gli esperti che l'hanno messa a punto. Mezz'ora di intervento e passa la paura. Il costo non viene specificato, forse quello è l'unico effetto collaterale previsto.