SCHIAFFO DI SALVINI ALL'EUROPA

Via allo sgombero del Camping River a Roma. Questa mattina è arrivato lo schiaffo di Matteo Salvini all'Europa che aveva chiesto di sospendere fino a venerdì la decisione del Campidoglio di sgomberare l'insediamento dei nomadi sulla Tiberina. Pochi minuti prima delle sette i vigili urbani, guidati direttamente dal comandante, Antonio Di Maggio, si sono presentati in gran numero al River per mettere i sigilli alla struttura una volta per tutte e liberarla dagli occupanti abusivi e illegali.

AGGIORNAMENTO ORE 8:50

Carabinieri e Polizia al momento in cui scriviamo sono nelle retrovie, in attesa di intervenire qualora salisse la tensione. Centinaia di uomini impegnati in un'operazione che farà discutere anche perché, mentre lo sgombero sta avendo luogo, alcuni rom hanno contattato le associazioni e gli avvocati che hanno ottenuto la richiesta di stop direttamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Proprio ieri al vertice per la sicurezza con la sindaca di Roma Virginia Raggi il ministro dell'Interno aveva detto: "Non sarà la Corte europea di Strasburgo a bloccare la soluzione di un problema di ordine pubblico".

I Vigili hanno iniziato ad affluire alla chetichella già alle sei di questa mattina. Prima gli uomini del Pronto Intervento Centro Storico, poi quelli del Gruppo Traffico, quindi il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e poi via via tutti gli altri.

Fino alle 7 è continuato il raggruppamento degli agenti, non meno di 250 unità con un centinaio di macchine, un paio di furgoni.

Una volta sgomberati gli abitanti, è già pronta Ama: una ruspa, un camion grande, tre furgoni più piccoli e un quarto per mettere in sicurezza le eventuali bombole di gas.

Presente anche il Dipartimento Servizi Sociali che ha tentato, a quanto pare invano, un’ultima mediazione per convincere gli occupanti ad accettare assistenza alloggiativa e sgomberare l’area. Al momento, la mediazione sembra fallita e i vigili sono entrati in forze nel campo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45

Piccoli momenti di tensione ma, tutto sommato, lo sgombero sembra procedere con relativa calma. Si vedono alcune famiglie che stanno terminando di preparare i bagagli in attesa del trasferimento. Tanti i bambini. Sono arrivati i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ma si attende l’arrivo dei veterinari per prendere in custodia “numerosi animali” domestici. Il problema è che, da quanto risulta, il canile comunale della Muratella è pieno.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espresso la sua soddisfazione sui social network condividendo gli articoli de Il Tempo che questa mattina ha dato la notizia dello sgombero del Campoing River prima di tutti gli altri organi di informazione. "È in corso lo sgombero del campo Rom Camping River di Roma. Legalità, ordine e rispetto prima di tutto!", ha scritto il vicepremier.