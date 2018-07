Bambino precipita dal balcone e piomba su una passante

Choc nella Capitale poco dopo le 15.30 quando in via Collatina, all'altezza del civico 70, un bambino di 8 anni è precipitato dal terzo piano di un appartamento, probabilmente sfuggito dallo sguardo attento della nonna e della mamma in casa. A salvare il piccolo la caduta miracolosa su una passante che però non è riuscita a sorreggere il piccolo e a limitare così l'impatto sull'asfalto. Sul posto, chiamata dai tanti testimoni sotto choc dopo lo schianto, l'ambulanza che ha portato il bimbo in codice rosso all'ospedale Policlinico Umberto I. Sul posto inoltre, per ricostruire la dinamica, i carabinieri della Stazione di Tor Sapienza. "Ero dentro a un negozio - racconta una testimone - quando ho visto precipitare il piccolo e subito dopo urlare dal balcone al terzo piano sopra la mia testa due donne, forse la mamma e la nonna".