Villa Borghese, sequestrati i box delle botticelle: sette indagati

Manufatti pericolanti, padiglioni abbandonati, scavi non autorizzati e piante abbattute. Gli agenti di Roma Capitale e i carabinieri Forestali stanno dando esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo, richiesta del sostituto procuratore Michele Nardi, dei 115 box adibiti al deposito di carrozze e al ricovero dei cavalli, collocati all'interno di villa Borghese, tra viale del Muro Torto, viale del Galoppatoio e via delle Magnolie. Sigilli anche ai due spogliatoi destinati ai vetturini, alla guardiania, ai depositi di letame e di fieno e alla doccia per cavalli.

Nel procedimento penale che ha portato a questo sequestro sono indagati sette persone, tra cui due dirigenti capitolini del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, il direttore dei lavori, il Rup, un'archeologa del Comune e i rappresentanti legali delle due ditte incaricate di eseguire i lavori. Sono tutti accusati di aver realizzato i manufatti in assenza del permesso a costruire, senza l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e senza la preventiva approvazione della Sovrintendenza. Inoltre, secondo l'accusa, con questi interventi hanno "distrutto, danneggiato, deteriorato, l'area di villa Borghese, monumento nazionale e di rilevante pregio archeologico, storico e artistico".

Le indagini dei carabinieri forestali hanno permesso di accertare che l'iter amministrativo per il trasferimento delle botticelle dall'ex Mattatoio al Galoppatoio, dopo 13 anni e una spesa di oltre un milione di euro, non è stato ancora quantificato il canone che gli operatori dovranno pagare per l'utilizzo delle strutture, ora incustodite e in stato di abbandono.