Giallo alla conferenza stampa che si è svolta in procura sugli arresti relativi alla realizzazione dello stadio della Roma. Dopo l'incontro con la stampa hanno fermato una persona. E hanno deciso di sentirla per sommarie informazioni: si tratta di Giada Giraldi, lavora nello staff di Luca Lanzalone, presidente dell'Acea e consulente per M5S sullo stadio, tra gli arrestati. Alla domanda del procuratore aggiunto Paolo Ielo di presentarsi prima dell'incontro stampa, la Giraldi aveva risposto di lavorare per un noto giornale online omettendo quale fosse il suo incarico nell'azienda municipalizzata.