Roma, incastrano il drone nell'arcata del Colosseo, denunciati due turisti francesi

Turisti nei guai a Roma. Due ragazzi francesi, manovrando un drone in centro, nella zona Colosseo, lo hanno fatto incastrare in un'arcata nel monumento. Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per recuperare il velivolo i due ragazzi sono stati fermati dai carabinieri di piazza Venezia e sono stati denunciati a piede libero.