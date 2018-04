Roma, Papa Francesco a Corviale fa il giro del Serpentone

Bagno di folla per Papa Francesco arrivato a Corviale, periferia romana, per una visita alla parrocchia San Paolo della Croce. Tanti i fedeli assiepati dentro e fuori il cortile della chiesa che con smartphone e tablet hanno voluto immortalare il momento di festa. Papa Francesco, poco prima di giungere in parrocchia, ha compiuto un giro in macchina lungo il Serpentone, fabbricato che domina il quartiere. Ad accogliere Papa Bergoglio l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Ovest monsignor Paolo Selvadagi, il parroco don Roberto Cassano. Durante la visita Papa Francesco incontrerà i bambini del catechismo, gli anziani, gli ammalati e i poveri del quartiere, confesserà tre parrocchiani e alle 18 presiederà la Messa. E poi Papa Francesco ha fatto il "miracolo": "strade riparate, la gente mi chiede di farlo tornare" ha detto il parroco.