Via l’area pedonale, Colosseo in rivolta

Residenti, cittadini e soprattutto i genitori di tre Istituti scolastici, quello di via delle Carine e dei Licei Scientifico Cavour e Leonardo da Vinci, si mobilitano per dire no al progetto di modifica dell'area pedonale in largo Gaetana Agnesi, praticamente di fronte al Colosseo, voluto dal Comune e approvato con delibera di giunta n. 170 del 28 luglio 2017.

Hanno organizzato una manifestazione di protesta lunedì mattina, giorno previsto per l'inizio dei lavori e nel frattempo è stata scritta una lettera alla sindaca Raggi con allegate ben 1300 firme contro la decisione del Campidoglio. La delibera 170, peraltro impugnata al Tar per chiedere la sospensiva, prevede infatti la pedonalizzazione di Largo Gaetana Agnesi nell'area prospiciente il Colosseo eliminando, però, l'area pedonale già esistente e adiacente la scuola dell'infanzia Vittorio de Feltre, a fronte della costruzione di un marciapiedi di tre metri e mezzo. Ed è proprio questo che ha fatto infuriare i genitori e i residenti della zona.

Il progetto, secondo chi si oppone, metterebbe infatti a repentaglio la sicurezza dei bambini in entrata e in uscita dalla scuola e mentre si raddoppiano gli attraversamenti pedonali per gli studenti più grandi, in realtà non si salvaguarda il percorso pedonale protetto verso le scuole limitrofe. Non da meno, la zona che si aprirebbe al traffico veicolare è l'unico punto di raccolta dell'Istituto di via delle Carine in caso di evacuazione. Si verrebbe a creare quindi anche un problema di sicurezza di fronte ad un pericolo, come ad esempio un incendio...

