Fiera di Roma, caos dopo i test di medicina per la Cattolica. In 10 mila all'assalto del treno

I test di medicina? Più facili che tornare a casa. Caos deflusso dopo le prove per i test di Medicina 2018 Università Cattolica alla Nuova Fiera di Roma (via Portuense) con migliaia di persone all'assalto del treno, e solo due poliziotti a presidiare la scaletta di ferro che porta alla fermata. Più di ottomila gli iscritti, e tantissimi di questi accompagnati da amici e parenti, soprattutto i fuorisede. "Saremo state almeno 15mila persone considerando che i ragazzi si sono fatti accompagnare da parenti e amici - dice un medico di Messina arrivato a Roma con il figlio aspirante medico - la gente spingeva nella calca e urlava, è una vergogna: non c'era neanche un'ambulanza per un evento simile, abbiamo rischiato grosso, il caos è iniziato verso le due del pomeriggio, è un miracolo che nessuno sia rimasto calpestato come è accaduto in piazza a Torino per la finale di Champions di giugno scorso".