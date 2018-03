Allerta meteo nel Lazio dalla mezzanotte di domani per le successive 12-18 ore. "Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", spiega una nota della Regione Lazio. L'allerta nel lazio scatterà "alla mezzanotte di domani, lunedì 19 marzo e per le successive 12-18 ore. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".

E dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. "Prepariamoci a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C dapprima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Il calo delle temperature favorirà inoltre nevicate anche a bassa quota".

Intanto dopo l'ennesima mareggiata sul litorale romano arriva un nuovo Sos degli imprenditori balneari di Fregene sud. L'acqua ha lambito le case e in alcuni casi ha invaso le strutture fronte la costa. Particolarmente difficile la situazione nel tratto di costa intorno al Point Break. "In questo momento - fa sapere Salviamo la spiaggia di Fregene - giovani imprenditori combattono soli contro il mare una gara impari su tutto il litorale sud di Fregene. Insieme a loro amici e colleghi di Fregene Nord a mettere sacchi di sabbia. Non ci sono più parole. Ma si va avanti compatti anche se non ci sono le istituzioni".