Paura in via Federico Ozanam, nel quartiere Monteverde a Roma dove due donne - madre e figlia - sono rimaste ferite questa sera da un colpo di pistola esploso da un carabiniere componente di una pattuglia che stava effettuando un posto di blocco e che ha sparato quando la vettura, a cui era stato imposto l’alt, non si è fermata ed ha tentato di investirlo. In quel momento le due donne erano a bordo di uno scooter e sono state colpite dai proiettili. L'auto in fuga invece è riuscita ad allontanarsi.

Le due donne sono state subito soccorse dagli stessi militari della pattuglia e trasportate all'ospedale San Camillo, dove le loro condizioni non sono state giudicate gravi. "Sono sveglie, lucide e orientate ed hanno riportato entrambe una ferita con foro di entrata e uscita all'altezza della spalla. Ora - spiegano fonti mediche - bisogna eseguire ulteriori valutazioni per capire se il proiettile abbia creato danni a organi interni". In ospedale anche i carabinieri per fornire l’assistenza del caso. È in corso intanto una vasta battuta dei militari nella zona per individuare la vettura che ha forzato il posto di blocco.