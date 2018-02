Gelo: nel Lazio 20 milioni di danni all'agricoltura

Danni per almeno venti milioni di euro nel Lazio a causa dell'ondata di gelo che ha investito la regione. Questa la stima di Coldiretti, che spiega: "Molte strutture, in particolare le serre, sono state pesantemente danneggiate e c’è grande preoccupazione sia per le orticole in campo prossime alla raccolta (broccolo romanesco, carciofi, fave, finocchio, lattuga), sia per gli alberi già in fiore (pesche, susine, ciliegie), in alcune aree già con le gemme gonfie e quindi particolarmente sensibili al freddo". E mentre continuano le verifiche da parte dell'associazione degli agricoltori, l'allarme si estende anche ai vigneti e agli oliveti. "Molto dipenderà dai prossimi giorni, questa notte è attesa l’ennesima gelata con possibilità di neve - spiega David Granieri, presidente Coldiretti Lazio - se le temperature dovessero crollare ancora sotto lo zero il gelo distruggerebbe tutti i frutteti, senza contare le criticità riguardanti il settore zootecnico". "Tra le più colpite - prosegue la nota Coldiretti - le province di Viterbo e Latina così come la zona dei Castelli Romani, in particolare il Velletrano, e quella del litorale (Ostia, Maccarese)".