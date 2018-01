Terrorismo, l'allarme dei servizi segreti su Erdogan a Roma

La Roma città aperta che ospita le manifestazioni del po- polo curdo e si prepara ad acco- gliere Erdogan è il terreno scivoloso di una battaglia che si combatte lontano dai riflettori, dagli occhi e dai cuori dei più. Sabato scorso, in piazza del Popolo, non erano che una manciata a manifestare contro gli attacchi della Turchia ma è di questi giorni l’allerta per possibili manifestazioni di protesta «anche violente» nei Paesi europei. Nell’informativa della Questura di Roma si parla in particolar modo del rischio di azioni dimostrative da parte delle comunità curde ai danni di passeggeri turchi negli aeroporti europei.

Tutto a causa del recente intervento militare turco in Siria e dei successivi accordi economici con i quali la Turchia sta offrendo importanti concessioni alla Russia per la realizzazione del gasdotto diretto verso l’occidente. In questi...

