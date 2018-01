Roma, un ulivo di Gerusalemme per non dimenticare la Shoah

In occasione della Giornata della Memoria ha avuto luogo presso la Caserma dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, in viale di Tor di Quinto, la cerimonia di piantumazione di un ulivo di Gerusalemme donato dalla Fondazione KKL Italia Onlus. Per mantenere viva la memoria di ciò che è avvenuto durante la Shoah e in ricordo dei tanti Carabinieri caduti nel compimento del loro dovere.