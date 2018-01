L'emergenza rifiuti arriva anche ai Castelli

L'emergenza rifiuti oltrepassa i confini di Roma e arriva anche in provincia. Problemi con la raccolta dei rifiuti si stanno verificando in questi giorni in diversi Comuni dell'hinterland, in particolar modo ai Castelli Romani. Da qualche giorno molti centri dell’area metropolitana di Roma non sono più in condizione di smaltire l’umido a causa della chiusura di tutti i centri precedentemente dichiarati idonei alla raccolta. "La scarsa presenza di siti nella Regione Lazio sta costringendo tutte le Amministrazioni comunali a sottoscrivere accordi con siti autorizzati in altre regioni, come il Veneto e la Toscana, che avranno come conseguenza ingenti aumenti della spesa e quindi incrementi sostanziosi nelle bollette dei cittadini - spiega Andrea Volpi, vicesindaco di Lanuvio e consigliere di Fratelli d'Italia in Città metropolitana - Questi sono i risultati evidenti del fallimento della politica sull’ambiente e sui rifiuti di Nicola Zingaretti che invece di fornire soluzioni al problema, si disinteressa ritenendo più produttivo fare la campagna elettorale per salvare la poltrona. Le scelte errate e i 5 anni di nulla sul tema dei rifiuti le pagheranno ancora una volta solamente i cittadini".