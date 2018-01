Al Grassi sono sempre più magri gli organici infermieristici. Talmente scarni che "sono stati in taluni casi corrisposte ore di straordinari eccedenti i limiti previsti dalla normativa vigente - denuncia il Collegio dei revisori dei conti nella relazione al bilancio dell’Asl Roma 3 - Si tratta di personale del comparto e l’eccedenza è stata dettata dalla carenza di personale sanitario, in particolare di quello infermieristico». Organici assottigliati anche nei reparti più delicati, come la Pediatria...

