Corteo pro-migranti e allerta infiltrati

È partito verso le 15 da piazza della Repubblica il corteo «antirazzista, contro le discriminazioni e per la libertà e i diritti di tutti e tutte», che vedrà sfilare fino a piazza del Popolo una serie di associazioni, movimenti e sindacati, da Baobab ai movimenti per il diritto per la Casa, oltre a rifugiati e richiedenti asilo e centri sociali da tutta Italia. Attese 15 mila persone.

Imponenti i controlli di filtraggio pre-manifestazione e lo schieramento delle forze dell’ordine in città: non si esclude infatti che il corteo possa evidenziare criticità per l’arrivo di estremisti.

«Diritti senza confini» lo striscione che apre la manifestazione alla quale sono attese, secondo gli organizzatori, 15mila persone. Si legge poi «Reddito minimo garantito», «Tutti sulla stessa barca», «Mai con Renzi, mai con Salvini, Respingiamoli», e ancora: «Non siamo pacchi postali», «Non ci fermeranno né manganelli, né mari, né muri, né Minniti - Resistenza meticcia».

E' un corteo "meticcio", composto soprattutto da migranti provenienti dagli Stati del centro Africa, studenti e movimenti per il diritto all’abitare quello che sta sfilando per le vie del centro sotto lo slogan "diritti senza confini".

Ci sono anche i sindacati di base e alcune sigle di sinistra, ma l’organizzazione e la piattaforma del corteo oggi è decisamente ad appannaggio dei migranti. Il 12 dicembre come coordinamento hanno chiesto l’incontro al ministro dell’Interno Marco Minniti.

«Oggi è la giornata degli invisibili, degli esclusi, di quelli confinati nelle campagne, per dire che chiediamo giustizia sociale, welfare, casa popolare e reddito. Hanno pensato di fare una guerra tra poveri, disoccupati, studenti, migranti, Rom, precari e invece oggi noi finalmente marciamo gomito a gomito per chiedere lavoro, diritti e casa per tutti», dice Aboubakar Soumahoro, uno dei portavoce del corteo. «Da Minniti vogliamo sapere - prosegue - cosa vuole fare con noi invisibili, se pensa sia dignitoso farci rimanere ai margini della società senza diritti o se vuole aiutarci». Al momento i manifestanti sono su via Sistina, diretti verso piazza del Popolo.