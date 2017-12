Choc a Fiumicino, sul litorale romano. La polizia ha arrestato un uomo di 47 anni per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 16. L’uomo, conosciuto da molti in zona, come "mago" e fattucchiere, aveva dato appuntamento alla minore. Stando a quanto ricostruito avrebbe dovuto toglierle il malocchio e curarle, con pozioni magiche, la cellulite. Nel corso dell'appuntamento la ragazza è stata accompagnata in bagno dove, dopo averle praticato un massaggio sulle gambe con una "pozione magica", la obbligava a subire atti sessuali, con il pretesto di doverle "togliere il male".

Le indagini, svolte dalla Quarta Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro le donne, i minori e le fasce vulnerabili e il personale del commissariato Fiumicino, in sinergia con la Procura di Civitavecchia, che ha coordinato le attività, hanno confermato quanto denunciato dalla madre della 16enne.