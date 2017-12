I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro pubblici ufficiali del Comune di Anzio, accusati di corruzione per l'assegnazione di appalti per l'acquisto di beni o per la fornitura di servizi affidati dall'Ufficio Ambiente del predetto ente locale. Si tratta dell'ex Assessore alle Politiche ambientali del Comune di Anzio, Patrizio Placidi, il dirigente dell'ufficio ambiente Walter Dell'Accio, il consigliere comunale Donatello Campa e un funzionario Marco Folco.

Gli arresti costituiscono l'epilogo di una complessa attività di indagine, convenzionalmente denominata "Operazione Evergreen", durata oltre due anni e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno, che avrebbe consentito di scoprire un vero e proprio sodalizio criminale composto prevalentemente da pubblici ufficiali. Secondo le accuse gli indagati riuscivano a ricavare profitto anche dagli acquisti di beni aventi un importo inferiore alla soglia comunitaria, stabilita in 40.000 euro, i quali devono avvenire attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Sistema che avrebbero aggirato con acquisti da imprenditori compiacenti ricevendo tangenti simulate e veicolate attraverso i canali bancari.

"Sono basito e sconcertato per quanto sta accadendo, confido nel lavoro delle Istituzioni preposte ed auspico che, quanto prima, venga fatta definitivamente chiarezza rispetto ad una vicenda che, all'interno del Comune, ci ha lasciato sgomenti. Come tutti sanno sono garantista per natura, non posso che augurarmi che le persone coinvolte possano dimostrare la loro innocenza", si legge in una nota del Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, in riferimento alle indagini presso l'Ufficio Ambiente del Comune.