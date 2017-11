Ostia, gambizzati fuori dal nuovo locale

L'etichetta della "mala terra", del municipio mafioso da evitare, commissariare, presidiare con l'esercito, non vuole venir via da Ostia. La testata di Roberto Spada ha scosso come un terremoto la quiete apparente, risvegliando per pochi giorni le coscienze fino a quel momento sopite. E le elezioni, dopo un lungo periodo di vuoto politico, sembravano quasi l' occasione per ripartire dopo lo scossone per lo più mediatico. Nemmeno il tempo di accomodarsi nelle poltrone del palazzo del governatorato, per il neo eletto mini sindaco Giuliana De Pillo, che Suburra s'è ridestata. Ieri sera, alle 21,38, due uomini in sella a un motorino si sono fermati davanti alla pizzeria "Disco giro pizza" al 61 di via delle Canarie.

Stavolta Nuova Ostia non c'entra, anzi. E' a pochi metri dalla più nota via delle Baleniere, la strada dello shopping, che una tranquilla cena in pizzeria viene stroncata dagli spari. Infischiandosene della gente ai tavoli, dei residenti ancora in strada, un uomo scende in strada con il volto coperto da un casco integrale, e con una pistola in pugno...

