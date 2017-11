Roma, c'è la domenica ecologica: tutti a piedi

Si parte con la serie delle quattro domeniche ecologiche stabilite dal Campidoglio peR «contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. Si comincia dunque domani con il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL «Fascia Verde», nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Le prossime domeniche ecologiche programmate sono: 17 dicembre 2017, 21 gennaio 2018, 11 febbraio 2018.

Derogate o esentate dal divieto di circolazine 33 categorie: veicoli a trazione elettrica e ibridi; a metano, Gpl, BI-fuel; autoveicoli a benzina Euro 6; ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi; motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi; veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale e trasporto salme; veicoli per il pronto intervento e pubblica utilità (acqua, gas, telefono, ascensori, ecc); veicoli adibiti a trasporto, smaltimento rifiuti; autoveicoli per trasporto pubblico collettivo pubblico e privato; taxi e autovetture in servizio di noleggio; autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling; vecicoli con targa C.D., S.C.V., e C.V.; veicoli muniti del contrassegno per persone invalide; autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visista domiciliare urgente, muniti di contrassegno dell’Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con relativa attestazione; autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza; autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili; veicoli adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente nonché al trasporto di valori; veicoli per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti; veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive; veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino; autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico; automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione; veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi con rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico; veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali limitatamente al percorso necessario da e per il proprio domicilio; veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli delle Associazioni o Società sportive riconosciute ufficialmente, con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; autoveicoli utilizzati per ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione. Da lunedì 20 novembre, invece, e fino al 31 ottobre 2018 vietati anche l’ingresso e la circolazione degli autoveicoli a benzina EURO 2 all’interno della ZTL Anello Ferroviario del PGTU, dal lunedì al venerdì (a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali).