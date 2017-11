Rivolta contro le strisce blu della Raggi

Reazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione Raggi non ce ne sono state segno evidente che l’annuncio della nuova delibera sulla sosta tariffata anticipato a Il Tempo dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno, non è certo una sorpresa. Sulla rete i commenti sono nella quasi totalità negativi: per uno che sostiene le idee dell’Amministrazione grillina altri nove esprimono ben più che scontento.

Si va da un ironico «ma nel garage posso sta’ tranquillo o me le mettono (le strisce blu, ndr) pure là» ad un più concreto «mi sembra solo un modo di spillare soldi». O, ancora: «poi metterei anche gli auto velox in città», «sta imparando a fare il sindaco, dopo le strisce blu, gli autovelox per fare cassa, poi cambio di limite di velocità ogni 4 o 500 metri». Insomma, i romani non hanno accolto bene l’idea di allargare le aree soggette a sosta tariffata; incrementarne il costo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI