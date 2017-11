La Raggi ci fa a strisce. Blu. Il nuovo piano del Campidoglio per far cassa coi parcheggi

Strisce blu in tutta Roma, via la riserva del 20% di parcheggi gratuiti, cancellazione dei miniabbonamenti da 4 euro/8 ore di sosta; tariffazione anche vicino gli ospedali, riduzione da 2 a una targa per nucleo familiare esentata dal pagamento dei parcometri e, dulcis in fundo, aumento fino a 3 euro del costo di ogni ora di parcheggio su strada. Questa è la sintesi della delibera che la Mobilità capitolina sta studiando per portarla in Aula già verso la prossima primavera. Spiega Enrico Stefàno, presidente della Commissione Mobilità del Campidoglio...

