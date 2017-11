Roma, fuga di monossido di carbonio: evacuata la scuola elementare in via Silla

Fuga di monossido di carbonio, evacuata la scuola elementare di via Giuseppa Silla 3 a Roma. L'intervento con due squadre di vigili del fuoco sul posto con il supporto del nucleo speciale "NBCR" (nucleare - biologico - chimico – radiologico) è stato reso necessario perché all'interno del locale caldaia si è riscontrato rilascio di monossido di carbonio. Per le misure di sicurezza che il caso richiede la scuola e stata fatta evacuare. Non ci sono feriti o difficoltà logistiche.