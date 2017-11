Roma, cadavere di una donna trovato in un sottopasso

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina alle 11.30 nel sottopasso Ignazio Guidi all'altezza di piazza della Croce Rossa. La vittima era seminuda con una profonda ferita alla testa forse provocata da una caduta o dal colpo di un corpo contundente. Sul posto la polizia e, a breve il medico legale. La donna trovata con una spazzola e alcuni effetti personali aveva un aspetto trasandato, elemento che potrebbe far pensare a una clochard. Vittima, non escluso, di un tentativo di violenza sessuale proprio come la donna tedesca stuprata poco tempo fa a Villa Borghese.