Alle 12 il dato sull'affluenza alle urne per le elezioni a Ostia è del 10,89%, il Municipio X di Roma che torna alle urne dopo essere stato commissariato per infiltrazioni mafiose. In totale sono 185.661 i residenti chiamati al voto (96.179 femmine e 88.862 maschi), distribuiti tra 183 sezioni (182 ordinarie e una speciale). I seggi resteranno aperti fino alle 23

Il Municipio commissariato per mafia

La storia recente parla di un minisindaco (Andrea Tassone del Pd) arrestato e condannato a 5 anni nell’ambito del processo per Mafia Capitale, esponenti politici di primo piano del Pd locale ancora indagati, processi ai clan in corso. In questo clima Ostia prova a tornare alla normalità esercitando il diritto di voto con l’incognita affluenza. Maltempo e sfiducia nella politica potrebbero favorire un alto tasso di astensionismo.

Sono nove i candidati alla presidenza del Municipio, sostenuti complessivamente da 16 liste con circa 380 candidati per 24 posti in Consiglio municipale. Gli elettori avranno un’unica scheda di colore rosa. Si può votare solo un candidato presidente o una lista collegata esprimendo fino a due preferenze: un uomo e una donna (se si votano due donne o due uomini la seconda preferenza è dichiarata nulla). Possibile il voto disgiunto: si vota cioè un candidato presidente ma si esprime la preferenza per un candidato consigliere in una lista che sostiene un candidato presidente diverso.

Il sito internet del X Municipio informa che per agevolare i cittadini a ottenere un duplicato della tessera elettorale smarrita o non più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, e il rilascio delle carte d’identità, gli uffici anagrafici di Ostia (via Claudio 1) e di Acilia (largo di Capelvenere 13) saranno aperti oggi fino alle 23.