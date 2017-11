Stadio della Roma a rischio

«La prossima settimana, ai sensi delle normative vigenti sulla tutela del diritto d’autore, emetterò il decreto di vincolo sull’Ippodromo di Tor di Valle». La conferma è dell’architetto Federica Galloni, oggi alla guida della Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane del Ministero dei Beni Culturali.

Non bastassero i problemi sui ponti, sul traffico, sulla metro, sull’archeologia, adesso sul percorso del progetto Stadio della Roma di Tor di Valle si abbatte questa nuova tegola. Che non è il vincolo architettonico il cui iter di apposizione era partito con Margherita Eichberg. Il «vincolo Eichberg» è stato, alla fine, bocciato e non apposto anche se, contro questa decisione presa lo scorso 15 giugno, Italia Nostra ha presentato ricorso alla Direzione generale del Mibact. Ricorso che, pur se i termini sono scaduti il...

