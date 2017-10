Maxi incidente sull'a24 con 11 auto e un tir. 13 i feriti anche un neonato

Carneficina sull'autostrada A24. Undici auto e un autoarticolato sono rimasti coinvolti nel maxi incidente avvenuto in prossimità del casello per Castel Madama (Roma) in direzione L'Aquila Nord. Tredici i feriti, tra cui quattro in gravi condizioni. E un neonato che sarebbe morto senza l'intervento dell'eliambulanza con cui sono stati trasportati anche due adulti gravemente feriti. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polstrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma con due squadre e il supporto di autogru. La corsia in direzione Nord è rimasta chiusa al traffico fino alle quattro del pomeriggio.